Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Hydraulik-Spreizer entwendet; Soltau

A7: Auf Stauende aufgefahren - Schwer verletzt; Bad Fallingbostel: Raub im Ankunftszentrum

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.02.2023 Nr. 1

03.02 / Hydraulik-Spreizer entwendet

Essel: Am vergangenen Freitag entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 16.00 Uhr von einem Grundstück am Uhlenweg einen Hydraulik-Spreizer und das dazugehörige Aggregat. Der Schaden wird auf rund 650 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

06.02 / Auf Stauende aufgefahren - Schwer verletzt

Soltau / A7: Am Montag, gegen 13.10 Uhr kam es auf der A7, Gemarkung Soltau, Richtungsfahrbahn Hannover zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 41jähriger Hamburger übersah aufgrund von Sonneneinwirkung ein Stauende und fuhr mit seinem Transporter auf einen Sattelzug auf. Bei dem Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu, war aber ansprechbar. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Es kam zu erheblicher Staubildung, auch auf den Umleitungsstrecken.

07.02 / Raub im Ankunftszentrum

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Dienstag, gegen 03.10 Uhr kam es im Ankunftszentrum zu einem Raub, bei dem ein Bewohner leicht verletzt wurde. Das 32jährige Opfer war auf dem Weg zu einem Bekannten, als er von drei alkoholisierten Bewohnern festgehalten wurde. Zu dritt sollen sie auf das Opfer eingeschlagen und während der Tathandlung aus einer Hosentasche 300 Euro entwendet haben. Zwei der Täter (26 und 36 Jahre alt) konnten im Nachgang ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden dem Zentralgewahrsam in Soltau zugeführt und es wurden Blutproben entnommen. Das Raubgut wurde nicht aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell