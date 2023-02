Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Portmonee beim Einkaufen gestohlen; Soltau: Tablet-PC aus Firmenfahrzeug gestohlen; Schneverdingen: Münzen bei Einbruch entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.02.2023 Nr. 1

02.02 / Portmonee beim Einkaufen gestohlen

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten einer 88jährigen Frau beim Einkaufen in der Aldi-Filiale an der Celler Straße am Donnerstag, zwischen 10.00 und 10.30 Uhr das Portmonee aus der am Rollator befestigten Einkaufstasche. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

02.02 / Tablet-PC aus Firmenfahrzeug gestohlen

Soltau: Am Donnerstag, zwischen 15.00 und 15.40 Uhr entwendeten Unbekannte an der Poststraße, in Höhe Hausnummer 19, aus einem teilverschlossenen Firmenfahrzeug der Marke Mercedes Sprinter einen Tablet-PC im Wert von rund 300 Euro. Möglicherweise war der Täter ganz in weiß gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

02.02 / Münzen bei Einbruch entwendet

Schneverdingen: Unbekannte schlugen von Mittwoch auf Donnerstag eine Scheibe eines Einfamilienhauses am Fuhrenkamp ein, gelangten in das Objekt und entwendeten unter anderem zwei Goldmünzen. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell