Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfallflucht am Georges-Lemoine-Platz- Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.02.2023 Nr. 3

30.01 / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Soltau: Am Montag, 30.01.2023, zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Georges-Lemoine-Platz im Bereich eines dortigen Blumengeschäftes ein grüner VW-Caddy vermutlich beim Rangieren eines anderen Pkw an der Anhängerkupplung und der Stoßstange beschädigt. Bei dem Zusammenstoß blieb eine Radschalenverkleidung des Unfallflüchtigen zurück, welche einem Pkw der Marke Dacia Logan zugeordnet werden konnte. Die Polizei bitte Zeugen des Unfalls oder den Fahrer des Dacia sich bei der Polizei Soltau, 05191/93800 zu melden.

