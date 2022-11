POL-RZ: Betrunkene Autofahrerin bleibt liegen

Ratzeburg (ots) - 03. November 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.11.2022 - Mölln Heute Morgen kam es in der Hauptstraße in Mölln zu einem versuchten Einbruch in ein Juwelier- und Uhrengeschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein Unbekannter gegen 03.50 Uhr durch gewaltsames Einwirken auf Glaselementen sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Nachdem dieses misslang, brach er den Versuch ab ...

