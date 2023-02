Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Einbruch in Grundschule; Walsrode: Einbrecher entwenden Uhren; Soltau: Positiver Drogentest; Dorfmark: Polizei sucht Zeugen zu Pkw-Brand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.02.2023 Nr. 1

01.02 / Einbruch in Grundschule

Hodenhagen: In der Zeit zwischen Freitag, 27.01. und Mittwoch, 01.02.23 hebelten Unbekannte ein fenster der Grundschule an der Heerstraße auf, stiegen ein und öffneten gewaltsam einen Schrank. Stehlgut wurde offensichtlich nicht erlangt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550.

01.02 / Einbrecher entwenden Uhren

Walsrode: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.00 und 18.00 Uhr begaben sich Unbekannte in den rückwärtigen Bereich eines Grundstücks am Birkenweg und hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Die Täter drangen in das Gebäude ein, durchsuchten es und entwendeten Uhren. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

01.02 / Positiver Drogentest

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend einen 31jährigen Autofahrer auf der Lüneburger Straße in Soltau. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain und THC reagierte. Eine Blutprobe sowie die Einleitung eines Verfahrens waren die Folge.

31.01 / Polizei sucht Zeugen zu Pkw-Brand

Dorfmark: Am späten Dienstagabend, gegen 22.25 Uhr geriet in einer Parkbucht der Straße Kleines Moor ein schwarzer Pkw der Marke Peugeot in Brand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell