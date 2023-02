Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, mehrere Trunkenheitsfahrten; 2. Bad Fallingbostel, Ruhestörung führt zu Drogenfund; 3. Schwarmstedt Trunkenheitsfahrt

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau, mehrere Trunkenheitsfahrten

Am Freitag- und am Samstagabend konnten Polizeibeamte in Soltau, im Zuge einer gezielten Verkehrsüberwachung, insgesamt drei Trunkenheitsfahrten sowie eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss feststellen.

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Walsroder Straße in Soltau zwei männliche, aus Soltau stammende, Verkehrsteilnehmer, welche mit einem E-Scooter und einem Fahrrad auf dem gemeinsamen Heimweg waren und durch ihre unsichere Fahrweise auffielen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 36-jährigen Fahrradfahrer ergab einen Wert von 2,12 Promille. Sein 29-jähriger Begleiter erreichte einen Wert von 1,19 Promille.

Am Samstagabend wurde ein 51-jähriger Soltauer kontrolliert, welcher die Lüneburger Straße mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad in Schlangenlinien befuhr. Mit einem Atemalkoholtest konnte der Grund für die auffällige Fahrweise schnell ermittelt werden. Dieser ergab einen Wert von 1,94 Promille.

Ebenfalls am Samstagabend wurde auf der B71, im Bereich Wiedingen, ein Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 19-jährigen Soltauer Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Zudem stellten die Beamten fest, dass für den genutzten E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand.

In allen Fällen wurde eine Blutprobe entnommen, Strafverfahren/Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

2. Bad Fallingbostel, Ruhestörung führt zu Drogenfund

Am Freitagabend wurde in Bad Fallingbostel eine Ruhestörung durch erhebliche Lärmbelästigung durch laute Musik gemeldet. In dem Mehrfamilienhaus angekommen, stellten die eingesetzten Beamten neben lauter Musik und ausgelassener Partystimmung auch Hinweise auf Drogenkonsum fest. Dies bestätigte sich, nachdem ihnen die Tür geöffnet wurde. In der Wohnung wurden Drogen aufgefunden. Die Party wurde beendet und Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

3. Schwarmstedt, Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Schwarmstedt nach einem Zeugenhinweis einen Pkw in Essel. Der Pkw sowie die Fahrzeugführerin seien einer Zeugin aufgrund der fragwürdigen Fahrweise aufgefallen. Zum Kontrollzeitpunkt wird die 52-jährige Fahrzeugführerin in dem geparkten Pkw, auf dem Fahrersitz sitzend, festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Verursacherin aus Wietze ergab einen Atemalkoholwert von 2,23 Promille. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

4. Walsrode/Bomlitz, Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam es in Walsrode, Ortsteil Bomlitz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Bereich des neuen Lebensmitteldiscounters war ein Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben von Anwohnern habe sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer und Unfallverursacher fußläufig von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten war der verunfallte Pkw verschlossen sowie beide amtlichen Kennzeichen entfernt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet - die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-984480 zu melden.

