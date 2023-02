Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Düshorn: Zigarettendiebe gestört; Bomlitz: Einbrecher lösen Alarm aus; Walsrode: Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern (Fotos anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.02.2023 Nr. 1

06.02 / Zigarettendiebe gestört

Düshorn: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag, gegen 02.45 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Fallingbosteler Straße gewaltsam zu öffnen. Die Täter wurden bei der Ausführung gestört und flüchteten. Stehlgut erlangten sie nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

06.02 / Einbrecher lösen Alarm aus

Bomlitz: Einbrecher hebelten in der Nacht zu Montag, zwischen 00.00 und 00.20 Uhr ein Fenster eines Geschäfts an der Walsroder Straße auf, drangen in das Objekt ein und versuchten einen Tresor zu öffnen. Dabei lösten sie Alarm aus, ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob darüber hinaus etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

06.02 / Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern (Fotos anbei)

Walsrode: Im Rahmen einer Durchsuchung am 01.12.2022 in Walsrode wegen Fahrraddiebstahls stellten Polizeibeamte drei Fahrräder sicher. Ein Fahrrad konnte an die Eigentümerin ausgehändigt werden, bei den anderen ist die Polizei noch auf der Suche nach den Geschädigten. Es handelt sich dabei um ein 1. Herren Trekking Rad, Hersteller BOCAS, schwarz matt, 21 Gänge Kettenschaltung und 2. Mountainbike, Hersteller SERIOUS, neon gelb, mit blauer Aufschrift.

Hinweise zu den Eigentümern nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

