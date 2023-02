Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Geräte von Baustelle entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.02.2023 Nr. 1

08.02 / Geräte von Baustelle entwendet

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle an der Heidmarkstraße und entwendeten vom Dach des Neubaus einen Schweißautomaten im Wert von rund 3.000 Euro. Außerdem hebelten sie einen Container auf und stahlen ein Spritzgerät, das einen Wert von ungefähr 1.500 Euro hat. Das Aufhebeln einer weiteren Stahltür im Gebäudeinneren scheiterte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

