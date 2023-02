Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diebstahl aus Kellerabteilen; Soltau: Brand eines Gartenhauses; Munster: Fahrradfahrer stark alkoholisiert; Munster: Unfall: Kind übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.02.2023 Nr. 1

07.02 / Diebstahl aus Kellerabteilen

Munster: Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstag, 08.10 Uhr Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Klappgarten, trennten Vorhängeschlösser zweier Abteile auf und entwendeten ein Herrenrad der Marke Giant und vier Weichspüler. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

08.02 / Brand eines Gartenhauses

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch geriet ein etwa 4 x 8 Meter großes Gartenhaus an der Bürgermeister-Schultz-Straße in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen offene Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Die Polizei schließt als Brandursache eine unbeaufsichtigte brennende Kerze nicht aus. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

07.02 / Fahrradfahrer stark alkoholisiert

Munster: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend auf dem Rehrhofer Weg einen Fahrradfahrer aus Munster. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 3,16 Promille. Die Grenze für Fahrradfahrer liegt bei 1,6 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

07.02 / Unfall: Kind übersehen

Munster: Eine 86jährige Autofahrerin übersah am Dienstagmittag, gegen 11.35 Uhr ein Kind, als sie mit ihrem Pkw vom Aldi-Parkplatz auf die Straße Winkelmannshof fuhr. Der siebenjährige Junge hockte auf der Straße, um ein Spielzeug in seinen Ranzen zu legen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell