Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand einer Pritschenplane

Worms (ots)

Zum Brand einer Pritschenplane kam es am gestrigen Abend in der Erenburger Straße. Gegen 23:00 Uhr bemerkte ein Anwohner die in Brand geratene Plane eines Pritschenwagens und wählte den Notruf. Durch eine Streife der Wormser Polizei konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen ist lediglich ein Schaden an der Plane entstanden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell