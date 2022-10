Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Möglicher Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin

Worms (ots)

Am Montag, den 10.10.2022 gegen 12:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Worms, Am Gallborn 5, zum Sturz einer Fußgängerin. Da die gestürzte Frau nach Angaben von Ersthelfern vor dem Eintreffen der Polizeibeamten durch ihren Ehemann ins Krankenhaus gebracht wurde, sind weder die Identität der gestürzten Frau noch eine möglicherweise vorliegende Herbeiführung des Sturzes durch einen vorbeifahrenden PKW oder mögliche Verletzungen bekannt. Wenn Sie Hinweise zur Identität der Frau oder zum möglichen Unfallhergang geben können, werden Sie gebeten, sich an die Polizeiinspektion Worms zu wenden.

