Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Worms (ots)

Am Sonntag, den 09.10.2022, um 15:35 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 9 zwischen Worms-Pfeddersheim und Hohen-Sülzen. Der 56-jähriger Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen befährt Kreisstraße in Fahrtrichtung Hohen-Sülzen. An der Gabelung Hohen-Sülzen / Monsheim, möchte der Fahrer nach rechts in Richtung Monsheim abbiegen. Aus unerklärlichen Gründen verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Der Motorradfahrer kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Motorrad entsteht Sachschaden, das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer ist leicht verletzt und wird zwecks weiterer medizinischer Versorgung ins Klinikum Worms verbracht. Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung während der Verkehrsunfallaufnahme ist es nicht gekommen.

