Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall wegen Missachtung der Vorfahrtsregel "rechts vor links"

Worms (ots)

Am Sonntag, den 09.10.2022, gegen 13:30 Uhr, kommt es zur Mittagszeit in Worms-Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW-Fahrern. Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa befährt die Paternusstraße in Fahrtrichtung Odenwaldstraße. An der Kreuzung Paternusstraße / Grabenstraße missachtet er die Vorfahrt des von rechts kommenden 22-jährigen Fahrers eines Peugeot 207 und es kommt zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, der Opel Corsa ist nicht mehr fahrbereit. In beiden PKW lösen jeweils beide Airbags aus, der Fahrer des Peugeot wird vorsorglich durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Untersuchungen ins Klinikum nach Worms verbracht. Durch die freiwillige Feuerwehr Pfeddersheim wird die durch ausgetretene Betriebsstoffe verunreinigte Kreuzung im Anschluss gesäubert.

