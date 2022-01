Polizei Hamburg

POL-HH: 220130-7. Vermisstenfahndung nach 23-Jährigem

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Ort: Hamburg-Schnelsen, Büttskamp

Zeit: 29.01.2022, 23:30 Uhr

Die Polizei Hamburg sucht mit Lichtbildern den 23-jährigen Macimiliano Mamadou DIALLO aus Hamburg-Schnelsen. Herr DIALLO hat eine geistige Behinderung und ist wegen einer Sprachstörung zudem nicht oder nur sehr schwer zu verstehen.

Herr Diallo ist seit dem Mittag des gestrigen Tages vermisst. Gegen 14:00 Uhr ist er zuletzt von seiner Betreuerin in der Bargfredestraße in Hamburg-Blankenese gesehen worden. Sein Vater zeigte dann gestern Abend an, dass sein Sohn nicht nach Hause gekommen sei. Hintergrund könnte ein Streit gewesen sein. Danach hatte der 23-Jährige die elterliche Wohnung verlassen.

Die Ermittlungen werden vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) geführt. Die bislang bekannten Anlaufadressen des Herrn Diallo wurden ergebnislos überprüft. Er hält sich gern in Wäldern und Parks auf, würde jedoch nicht um Hilfe bitten, sondern sich eher zurückziehen.

Herr Diallo wird wie folgt beschrieben:

- 176 cm groß und schlanke Statur - Nordafrikanisches Erscheinungsbild - Kurze schwarze Haare - Bekleidet mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke mit einem kleinen Aufdruck "route 66" - Trug rote Turnschuhe

Ein Lichtbild des Vermissten ist dieser Meldung angehängt.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 4286-56789.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell