POL-PDWO: Brand von zwei PKWs

Worms (ots) - Der seit dem 01.10.2022 vermisste 57-jährige Jürgen K. aus Worms-Abenheim, konnte am 08.10.2022 am frühen Abend nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in einer Feldrandlage angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Worms ...

mehr