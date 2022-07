Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Drei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Auf der B474 in Börnste sind am Dienstag (19.07.22) ein Auto und ein Transporter mit Anhänger zusammengestoßen. Gegen 15.50 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin aus Rhede mit der Mitfahrerin aus Bocholt in Richtung Coesfeld unterwegs. Sie wollte am Abzweig Firma Lütkenhaus links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter samt Anhänger, an dessen Steuer ein 51-jähriger Dülmener saß.

Die Feuerwehr Dülmen war mit Kräften aus Merfeld, Dülmen-Mitte sowie der hauptamtlichen Wache im Einsatz. Sie haben auslaufende Betriebsstoffe abgebunden und verhindert, dass die Ware im Transporter sich mit der Ladung im Anhänger mischt. Transportiert hatte der Fahrer Reinigungsmittel sowie Pflegemittel zur Desinfizierung von Melkanlagen und Tierpflege für Kuheuter.

Alle drei Insassen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die B474 ist an der Unfallstelle weiterhin gesperrt. Von Dülmen aus ist es möglich, auf die A43 aufzufahren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell