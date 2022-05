POL-ESW: Pressebericht vom 12.05.22 (2)

Polizei Eschwege

In Graben ausgewichen

Um 08:16 Uhr befuhr heute Morgen ein 62-Jähriger aus Nentershausen mit einer Sattelzugmaschine die B 7 von Wichmannshausen in Richtung Datterode. In der Gemarkung von Datterode beabsichtigte der Fahrer nach links in einen Feldweg abzubiegen, um dort mit seinem Gespann drehen zu können. In diesem Moment setzte eine nachfolgende 24-Jährige aus Waldkappel zum Überholen an. Der Sattelzugfahrer bemerkte diesen Überholvorgang durch einen Blick im Rückspiegel, bremste und brach den Abbiegevorgang ab. Als die 24-Jährige dies bemerkte, lenkte sie ihr Auto nach links und fuhr dadurch in den dortigen Graben, wodurch es nicht zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Jedoch wurde der Pkw der 24-Jährigen beschädigt, sie selbst dabei leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Diebstahl auf Baustelle

In Witzenhausen-Wendershausen wurde in der vergangenen Nacht vom Baustellengelände in der "Wendershäuser Aue" mehrere Diebstähle begangen. Aus dem Führerhaus eines Mobilkrans wurde ein Navigationsgerät der Marke "TomTom" gestohlen. Das Weitern wurden ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Kran abgepumpt. Ca. 500 Meter entfernt wurde aus dem Tank eines dort abgestellten Baggers weitere ca. 100 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Schaden insgesamt: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

