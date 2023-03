Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kommissar Zufall wird 19-Jährigem ohne Führerschein zum Verhängnis

Speyer (ots)

Eine Polizeistreife unterzog am 14.03.2023 gegen 21:30 Uhr in der Landwehrstraße einen 19-Jährigen in seinem PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass er bislang noch nie im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Klasse B gewesen ist. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, gewährleisteten die Schlüsselübergabe an eine Berechtigte und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 19-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell