POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall in Steinfurt, Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Nordwalde (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (30.08.22), 23.00 Uhr und Mittwoch (31.08.22), 09.30 Uhr ist an der Straße Kohkamp - in der Nähe der Dömerstiege - ein Auto gestohlen worden. Der graue Volvo V40 mit dem amtlichen Kennzeichen ST-VB255 stand nach Angaben der Geschädigten in einer geschlossenen Garage. Am Morgen bemerkte die Frau, dass das Auto nicht mehr da war. Der Wert liegt im fünfstelligen Eurobereich. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die ...

