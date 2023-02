Polizei Münster

POL-MS: 29-Jähriger verstirbt bei Unfall auf der Autobahn 30 - Fahrbahn bis zum Nachmittag gesperrt

Münster / Rheine (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Unfall auf der A 30 - Vollsperrung bei Rheine" (ots vom 14.2., 10:45 Uhr)

Ein 29-Jähriger ist Dienstagvormittag (14.2., 9:42 Uhr) bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Rheine verstorben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann aus Osnabrück auf dem linken Fahrstreifen in Richtung der Niederlande unterwegs. Den Unfallspuren nach, beabsichtigte der 29-Jährige die Autobahn an der Anschlussstelle Rheine-Nord zu verlassen und lenkte nach rechts. Dort stieß er gegen das rechte Heck eines im Rückstau stehenden Lkw. Das Dach seines Cabriolets riss bei dem Zusammenstoß ab. Der Wagen wurde nach rechts gegen die Leitplanke, von dort gegen einen weiteren Lkw auf dem rechten Fahrstreifen geschleudert und kam anschließend zum Stillstand. Der 29-Jährige erlag sofort seinen schweren Verletzungen. Die beiden Lkw-Fahrer wurden mit einem Schock verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrbahn in Richtung der Niederlande blieb bis 16:45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rheine-Dreierwalde abgeleitet. Auf den Umleitungsstraßen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auf der Autobahn staute es sich auf einer Länge bis zu 16 Kilometern.

