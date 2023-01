Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrer fährt Fußgängerin an

Willich (ots)

Am Mittwoch, um 08:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 17-jährigen Fußgängerin aus Willich und einem bisher unbekannten Autofahrer auf dem Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs Bahnstraße in Willich. Die Willicherin beabsichtigte die Fahrbahn von der Bahnstraße aus hin zur Korchenbroicher Straße zu überqueren. Der Autofahrer fuhr sie beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr auf dem Fußgängerüberweg an. Beide tauschten sich vor Ort aus. Die 17-Jährige gab dem Autofahrer gegenüber an unverletzt zu sein. Im Laufe des Tages suchte die sie doch ein Krankenhaus auf. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrer des Pkw. Haben Sie den Unfall beobachtet? Melden Sie sich gerne unter der 02162/377-0. /cb (46)

