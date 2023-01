Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Betrüger mit falschem Gewinnversprechen erfolgreich

Kempen (ots)

"Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen!" Ein 46-jähriger Kempener, der einen solchen Anruf erhielt, hegte zunächst keinen Verdacht, da er regelmäßig an einer Lotterie teilnimmt. Es sollte sich um einen fünfstelligen Gewinn handeln. Nach mehreren weiteren Telefonanten teilte man ihm dann auch mit, dass der Gewinn sogar höher sei, da man bei der ersten Benachrichtigung einen Zahlendreher gehabt habe. Um den Gewinn zu erhalten, wären vorher allerdings Gebühren für den Notar und Versicherungskosten fällig. In mehreren Telefonaten überzeugten die Anrufer den Kempener dann, Google-Play-Karten zu kaufen und die Nummern zu übermitteln. Als dann durch die Betrüger weitere Geldforderungen stellten, wurde der Kempener stutzig, stoppte weitere Zahlungen und erstattete Anzeige. Die Kempener Kripo ermittelt jetzt. Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. Wenn Sie einen vermeintlichen Betrugsanruf bekommen, rufen Sie uns an und erstatten Sie Anzeige. /wg (45)

