PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Whatsapp-Betrug erfolgreich+++Dieb versucht große Baumaschinen zu stehlen+++Motorrollerfahrer schwer verletzt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Whatsapp-Betrug erfolgreich,

Hünfelden-Mensfelden, Sonntag, 17.07.2022

(wie) In Mensfelden waren am Sonntag vor einer Woche Betrüger erfolgreich. Mit der Masche eines Whatsapp-Betruges kontaktierten die Unbekannten eine 68-Jährige. Sie spielten über den Messenger-Dienst erfolgreich vor, dass sie der Sohn der angeschriebenen Frau seien. Im Chat überzeugten sie die 68-Jährige von einer angeblichen Notlage des Sohnes, der nun dringend Geld benötigen würde. Schließlich überwies die Dame über 2.000 EUR an ein unbekanntes Konto, um dem Sohn aus der Patsche zu helfen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Whatsapp-Betrüger melden sich stets von einer unbekannten Nummer und versuchen ihre Opfer davon zu überzeugen, dass sie Sohn oder Tochter seien. Oft mit der Argumentation, dass das eigene Handy defekt sei und man von einem Freund aus schreibe. Wenn dies gelingt wird stets nach Geld gefragt, meist aufgrund einer Notsituation oder einer dringenden Rechnung, die bezahlt werden müsse. Lassen Sie sich nie auf Überweisungen aufgrund eines Chats oder anderer Nachrichten ein. Kontaktieren Sie Ihre Kinder, Verwandten zur Absicherung über eine Ihnen bekannte Nummer. Wenn möglich, bestehen Sie auf ein persönliches Treffen. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei.

2. Motorroller gestohlen,

Limburg, Hunsrückstraße, Sonntag, 24.07.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 25.07.2022, 12:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte in Limburg einen markanten Motorroller. Ein 34-Jähriger stellte seinen rot-weißen Motorroller der Marke "Aprilia" vor einer Garage in der Hunsrückstraße ab. Als er am Montag zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter den Roller im Wert von circa 1.200 EUR entwendet hatten. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zu dem auffälligen Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 971-WIF unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Auto in Weilburg aufgebrochen,

Weilburg, König-Konrad-Platz, Sonntag, 24.07.2022, 19:00 Uhr bis Montag 25.07.2022, 09:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben in Weilburg in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen. Ein 59-Jähriger hatte einen roten Fiat Ducato auf dem König-Konrad-Platz abgestellt. Im Laufe der Nacht hebelten Unbekannte die Hecktüren des Firmenwagens auf und entwendeten dann das komplette Werkzeug und die Baumaschinen aus dem Inneren. Anschließend entkamen sie unerkannt. Sachschaden und Wert des Diebesgutes summieren sich auf circa 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Dieb versucht große Baumaschinen zu stehlen, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Montag, 25.07.2022, 21:20 Uhr

(wie) In Limburg versuchte ein bisher Unbekannter große Baumaschinen von einem Firmengelände zu stehlen. Die Polizei wurde gegen 21:20 Uhr von einem Zeugen informiert, dass sich ein verdächtiger Mann auf einem Firmengelände in der Limburger Straße in Offheim zu schaffen machen würde. Als der Unbekannte die ankommende Streife erblickte, flüchtete er zu Fuß in Richtung B 49. Die Beamten konnte ihn nicht mehr einholen. Offenbar war der Mann mit einem Miet-LKW mit SI-Kennzeichen in die Limburger Straße gekommen und wollte dort Baumaschinen und einen Anhänger stehlen. Er hatte bis zum Eintreffen der Polizei eine Baumaschine und einen Bagger geöffnet. Mit dem Bagger hatte er bereits einen Tieflader zum Ausgang des Geländes gezogen. Die Polizei sicherte Spuren und stellte den Miet-LKW sicher. Der Dieb hatte bis zu seiner Flucht bereits einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR verursacht. Der Täter war circa 185 cm groß, schlank und soll ein "südländisches Erscheinungsbild" sowie schwarze Haare und einen schwarzen Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen, kurzen Hose. Aufgefallen ist in diesem Zusammenhang auch ein weiterer Mann, der in der Nähe des Firmengeländes beobachtet wurde. Dieser war zuerst dunkel gekleidet und lief dann nackt am Gelände herum. Im Laufe der Nacht wurde die Fahrzeughalle des Abschleppdienstes im Offheimer Weg aufgebrochen und der sichergestellte LKW entwendet. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

5. Verfassungsfeindliche Schmierereien auf Fahrbahn, Mengerskirchen, Landesstraße 3046, bis Montag, 25.07.2022, 10:45 Uhr

(wie) Bei Mengerskirchen wurde am Montag die Fahrbahn der L 3046 mit verfassungsfeindlichen Schmierereien verunstaltet. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung informierten die Polizei über die Schmierereien auf der Fahrbahn zwischen Mengerskirchen und Waldernbach. Unbekannte hatten dort an der Bushaltestelle Seeweiher ein Symbol und eine Zahlenkombination mit dunkler Farbe aufgebracht. Nach der Anzeigenaufnahme wurde die Fahrbahn gereinigt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

6. Motorrollerfahrer schwer verletzt,

Elz, Hadamarer Straße, Montag 25.07.2022, 16:30 Uhr

(wie) Ein Motorrollerfahrer verletzte sich am Montagnachmittag bei einem Unfall in Elz schwer. Der 53-Jährige war mit einem 500er Piaggio-Roller auf der Landesstraße 3462 von Hadamar in Richtung Elz unterwegs. Dort wollte er, trotz Gegenverkehrs, einen vorausfahrenden PKW überholen. Als er wegen des entgegenkommenden Autos schnell wieder auf seine Fahrspur zurückwechselte, verlor er die Kontrolle über das Zweirad und fuhr gegen den Bordstein. Der Roller fiel auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn gegen die Mauer einer Tankstelle. Durch den Aufprall wurde der 53-Jährige vom Roller und über die Mauer auf das Tankstellengelände geschleudert. Dort kam er schwer verletzt vor einem BMW zum Liegen, der noch von Rollerteilen beschädigt wurde. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 4.300 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell