Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW auf der L 244 bei Bad Kreuznach brennt vollkommen aus

Bild-Infos

Download

Bad Kreuznach - L 244 In Fahrtrichtung Rüdesheim (ots)

Am 12.05.2022 gegen 16 Uhr wurde durch eine 55 Jahre alte PKW-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach per Notruf gemeldet, dass ihr Fahrzeug auf der L 244 in Höhe der Ampelanlage in Fahrtrichtung Rüdesheim in Flammen stehen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte steht das Fahrzeug tatsächlich in Vollbrand und kann letztendlich durch die Feuerwehren aus Bad Kreuznach und Rüdesheim gelöscht werden. Dazu musste die L 244 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt an dem PKW der Dame vorgelegen haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell