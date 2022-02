PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM: +++mehrere Sachbeschädigungen an Pkw+++Raub einer Geldbörse +++Verkehrsunfallflucht+++

Limburg (ots)

Pkw beschädigt, Bad Camberg, Händelstraße 10, zw. Freitag, 11.02.22, 18:00 Uhr bis Samstag, 12.02.22, 07:30 Uhr Der weiße BMW der Geschädigten stand auf einem Stellplatz vor dem Miethaus. Durch den/die unbekannte/n Täter/in wurde der Pkw rundherum zerkratzt und mit einem wasserfesten schwarzen Stift beschmiert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw, Elz, Schäferstraße 9, zw. Freitag, 11.02.22, 19:00 Uhr bis Samstag, 12.02.22, 15:45 Uhr Ein am Straßenrand geparkter silberner Opel Astra wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch den/die unbekannte/n Täter/in beschädigt. Hierbei wurde die linke hintere Tür mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw, Hadamar, Mainzer Landstraße 15, Parkplatz Aldi Einkaufsmarkt, zw. Samstag, 12.02.22, 13:30 Uhr bis Samstag, 12.02.22, 13:45 Uhr Der auf dem Parkplatz abgestellte, blaue Ford wurde durch den/die unbekannte/n Täter/in beschädigt, indem die Scheibe der linken hinteren Tür eingeschlagen wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Geldbörse und Kopfhörer geraubt, Limburg, Bahnhofsplatz, zw. Samstag, 12.02.22, 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr Der 21-jährige Geschädigte aus Limburg OT war zur Tatzeit zu Fuß auf dem Bahnhofsplatz unterwegs. Er wurde von drei bis vier jungen Männern angegangen. Einer der Täter schlug dem Geschädigten mit der Faust gegen das linke Auge. Dadurch fiel der Geschädigte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Täter raubten ihm die Geldbörse und einen Kopfhörer aus der Jackentasche und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Zu den Tätern ist folgendes bekannt: - drei bis vier männliche Personen - 18 - 26 Jahre alt - alle Täter zw. 180 cm und 195 cm Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Gegen Gartenmauer gefahren und geflüchtet, Limburg-Eschhofen, Jahnstraße 19, zw. Dienstag, 08.02.22, 20:00 Uhr und Mittwoch, 09.02.22, 15:30 Uhr Die Gartenmauer der Geschädigten wurde durch einen Verkehrsteilnehmer-/in beschädigt. Hierbei brach ein Teil einer Abdeckplatte ab. Der Verursacher-/in entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Pkw beschädigt, Limburg, Friedrich-Ebert-Straße 2, zw. Freitag, 11.02.22, 18:00 Uhr und Samstag, 12.02.22, 08:30 Uhr Im Tatzeitraum wurde die die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Opel Astras eingeschlagen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell