BPOL NRW: Taschendieb auf frischer Tat gestellt - Bundespolizei ermittelt

Oberhausen, Duisburg (ots) - Die Bundespolizei ermittelt nun im Falle eines am Montagmorgen (5. Dezember), 1.40 Uhr, begangenen versuchten Buntmetalldiebstahl durch einen Mann (34) und eine Frau (54) an einem stillgelegten Gleisstück in Oberhausen-Osterfeld Süd. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hielten die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. ...

