Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 28-jährigen fest

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am 02.12.2022 überprüfte die Bundespolizei Reisende auf der Autobahn 40 bei Straelen. Beim Abgleich der Personalien eines 28 - jährigen Ivorers in den polizeilichen Datenbeständen wurde bekannt, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim zur Festnahme mittels Haftbefehl ausgeschrieben ist. Die Person wurde im Jahr 2022 durch das Amtsgericht Gifhorn zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 15 Euro wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln verurteilt. Hiervon hat der Verurteilte noch 840 Euro plus 95,50 Kosten zu bezahlen. Da er den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung von 56 Tagen Restfreiheitsstrafe gebracht.

