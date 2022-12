Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei brutale Auseinandersetzungen: Bundespolizei nimmt Schläger fest

Sonntag (04. Dezember) gerieten gleich mehrere Männer am Kölner Hauptbahnhof in verbale Streitigkeiten, die in heftigen Schlägen und Tritten endeten. Nach einer gefährlichen Körperverletzung mitten in der Nacht, folgte eine weitere am Vormittag. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die beiden Tatverdächtigen fest.

Sonntag gegen 00:15 Uhr kam es an den Sitzgelegenheiten einer Bäckerei am Kölner Hauptbahnhof zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zwei Männer saßen sich zunächst gegenüber und unterhielten sich. Plötzlich stand einer der Beiden auf, packte sein Gegenüber und schlug ihm erst mit der flachen Hand und später mit der Faust ins Gesicht. Anschließend schmiss er den 40-Jährigen zu Boden und trat mit voller Wucht mit dem Fuß gegen seinen Kopf. Das Opfer blieb einige Sekunden regungslos liegen. Neben Zeugenaussagen bestätigten sichergestellte Videoaufzeichnungen die Tathandlungen. Einsatzkräfte der Bundespolizei alarmierten den Rettungsdienst, welcher den stark blutenden Mann mit Verdacht einer Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus brachte. Den aggressiven 47-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten mit zur Dienststelle, wo sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführten. Mit ca. 2 Promille spuckte der Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit mehrfach auf den Boden, schrie lautstark herum und schlug gegen die Türen in der Bundespolizeiwache. Die Polizeikräfte ermittelten, dass der Pole bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war und ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebte.

Die zweite heftige Auseinandersetzung folgte nur ein paar Stunden später: Gegen 11:00 Uhr soll ein Mann (31) mehrfach mit der Faust ins Gesicht seines Gegenübers geschlagen und anschließend gegen seinen Kopf getreten haben. Auch in diesem Fall soll sich das Opfer schon am Boden befunden haben, als der 31-Jährige mit Wucht gegen den Kopf trat. Ein 52-jähriger Kölner beobachtete die Tat und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Die Beamten stellten die Videoaufzeichnungen sicher. Auf der Wache der Bundespolizei überprüften die Beamten die Identität des Aggressors mit polnischer Staatsangehörigkeit und führten auch hier einen freiwilligen Atemalkoholtest (ca. 2,2 Promille) durch. Wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten ist der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Für ein schnelles Verfahren nahmen die Einsatzkräfte der Bundespolizei beide Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung fest. Nach Richtervorführung sitzt einer der Männer bereits in Haft, die zweite Entscheidung steht noch aus.

