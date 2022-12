Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Koffer im Wert von 22.000 Euro am Hauptbahnhof gestohlen

Frankfurt am Main (ots)

Am Frankfurter Hauptbahnhof wurde am Donnerstagmittag einem chinesischen Geschäftsmann der Koffer gestohlen, in dem sich Schmuck, Kleidungsstücke verschiedener Designer und ein hochwertiges Firmenlaptop im Gesamtwert von rund 22.000 Euro befanden. Wie der 32-jährige Geschäftsmann bei der Bundespolizei angab, hielt er sich gegen 16.30 Uhr am Haupteingang des Frankfurter Hauptbahnhofes auf. Um sich zu orientieren entfernte er sich für einen kurzen Moment einige Meter von seinem Gepäck. Als er den Koffer wieder an sich nehmen wollte, musste er feststellen, dass dieser in dem kurzen Augenblick von einem Unbekannten entwenden wurde. Trotz einer sofortigen Absuche des gesamten Bereiches blieb der Koffer verschwunden.

Der Geschädigte gab an, dass sich in seinem Koffer neben dem hochwertigen Laptop mehrere Handtaschen, Kleidungsstücke und Schuhe der Marken "Chanel", "Louis Vuitton" und "Hermes" sowie eine mit Diamanten besetzte Halskette befanden.

