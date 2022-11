BPOL-F: Betrunkener schlägt auf Reisende ein

Frankfurt am Main (ots) - In einer S-Bahn der Linie 1 hat am Samstagabend ein stark unter Alkoholeinfluss stehender 35-jähriger Frankfurter die Hose vor drei jungen Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren fallen lassen und damit für Unruhe in der S-Bahn gesorgt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn AG, die sich in der S-Bahn aufhielten, wurden von den drei Frauen über den unschönen Vorfall informiert. ...

