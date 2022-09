Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kontrolle verloren ++ Seevetal/Ohlendorf - Betrunken Unfall verursacht

Seevetal/A7 (ots)

Kontrolle verloren

Ein 50-jähriger Mann hat am Sonntag, 25.9.2022 einen Verkehrsunfall auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg verursacht. Gegen 3:20 Uhr war der Mann mit seinem Land Rover kurz vor dem Horster Dreieck unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und zunächst gegen den rechts neben ihm fahrenden Mercedes eines 43-jährigen Mannes prallte. Anschließend schleuderte der Wagen quer über die Fahrstreifen und prallte mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Der 50-Jährige verletzte sich dabei. Er kam in ein Krankenhaus. Eine 45-jährige Mitfahrerin im Mercedes erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 45.000 EUR.

Seevetal/Ohlendorf - Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag, 24.9.2022, gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei auf das Gelände einer Tankstelle an der Ohlendorfer Straße gerufen. Ein 30-jähriger Mann war dort mit seinem Pkw rückwärts gegen einen an der Zapfsäule stehenden Wagen gefahren. Hierbei entstand geringer Sachschaden.

Wie sich vor Ort herausstellte, war der 30-jährige Fahrer stark alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Da der Halter des Fahrzeugs als Beifahrer mit im Fahrzeug saß und die Fahrt zugelassen hatte, wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell