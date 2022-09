Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 23.09.2022, 12:00 Uhr bis 25.09.2022, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ LK Harburg- Einbrüche +++

+Neu Wulmstorf+

Am Samstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner in der Straße Zum Schlüsselberg. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Nachdem sie alle Räume durchsucht haben sind sie mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung geflohen.

+Seevetal / Maschen+

Am Samstag wurde im Zeitraum von 18:15 bis Mitternacht in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zur Begehung der Tat wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und so ein Zugang geschaffen. Anschließend wurde das Haus durch die unbekannten Täter nach möglichem Stehlgut durchsucht. Ob die Täter dabei etwas erlangen konnten ist derzeit noch nicht gesichert.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet dies bitte der Polizei in Buchholz unter 04181-285 0 oder seiner örtlichen Polizeidienststelle.

+++ Rosengarten / Tötensen - Schwerer Verkehrsunfall nach der Nachtschicht +++

In den frühen Morgenstunden des Samstags geriet eine junge Fahrzeugführerin auf dem Weg von ihrer Nachtschicht am Ortseingang von Tötensen in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Alle Insassen werden bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. Da Hinweise darauf vorliegen, dass die junge Frau am Steuer eingeschlafen ist, erwartet sie nun ein Strafverfahren.

+++ Rosengarten/Klecken - Party in der Feldmark stört die Anwohner +++

Im Verlauf der Nacht auf Sonntag kam es im gesamten Bereich des LK Harburgs zu einer Vielzahl von Ruhestörungen. Mal waren es kleinere Zusammenkünfte, Grillabende oder eine Hochzeitsfeier. Bei einer Feier mit ca. 100 Teilnehmern unter einer Autobahnbrücke im Bereich Klecken, wurde jedoch so laute Technomusik gespielt, dass es trotz des Abstands zur Bebauung zu zahlreichen Beschwerden der Anwohner kam. Der Verantwortliche wurde aufgefordert, die Musiklautstärke deutlich zu reduzieren um eine Beendigung seiner Feier abzuwenden. Mit leiserer Musik konnten die Anwohner ruhig weiterschlafen und die Feier fortgeführt werden.

+++ Buchholz i.d.N.- Essen auf dem Herd +++

Am Samstagnachmittag meldete sich eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses und gab an, einen ausgelösten Rauchmelder zuhören, zudem rieche es nach Rauch. Vor Ort konnte die Ursache schnell geklärt werden. Der Bewohner hatte sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Dank des Rauchmelders und der aufmerksamen Nachbarin wurde schlimmeres verhindert. Die Wohnung wurde gut gelüftet und das Essen entsorgt.

+++ Buchholz i.d.N.- Farbeimer ausgelaufen +++ Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass auf der Straße Seppenser Mühlenweg ein Farbeimer umgekippt und Farbe ausgelaufen war. Vor Ort konnte eine ca. 3x2 m große Fläche mit Farbe festgestellt werden, welche auch bereits über weitere ca. 10 m. verteilt wurde. Der Bauhof bemühte sich die Verunreinigung so gut es geht zu entfernen. Woher der Eimer Farbe kam, ist bisher nicht bekannt.

+++ Buchholz i.d.N.- Fahrt ohne Haftpflichtversicherung +++ In den frühen Morgenstunden am Sonntag wurde ein Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer den Pkw am Abend erst käuflich erworben habe und auf dem Weg nach Hause war. Jedoch bestand für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung mehr. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Auch gegen den Verkäufer und ehemaligen Halter wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser zugelassen hatte, dass der Fahrzeugführer ohne Haftpflichtversicherung das Fahrzeug weggefahren hatte.

+++ Winsen L.- Kennzeichendiebstahl +++

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr wurde eine männliche Person durch eine Anwohnerin dabei beobachtet, wie dieser das Kennzeichen eines Pkw entwendet hat. Die Anwohnerin bitten einen anderen Mann um Hilfe. Im Anschluss folgt eine körperliche Auseinandersetzung der beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei. Da der Täter weiterhin aggressiv war, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ Trunkenheit im Verkehr +++

+ Tostedt +

Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der PSt Tostedt einen Pkw mit einem männlichen Fahrzeugführer. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen. Durch einen Vortest wurde der Verdacht auf eine Beeinflussung durch THC bestätigt. Es erfolgte eine Blutentnahme und eine Einleitung eines Strafverfahrens.

+ Winsen +

Am Sonntagmorgen gegen 00:00 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei in der Innenstadt in Winsen (L.) den Pkw eines 57-jährigen aus dem LK Harburg. Bei dem Fahrzeugführer wurde während der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab 1,32 Promille. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

+ A7- Seevetal +

Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Ramelsloh führten die Kollegen eine Standkontrolle durch. Im Rahmen dessen wurde bei einem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert in Höhe von 0,68 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+ A1 - Maschener-Kreuz +

Am Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr kontrollierten ebenfalls Beamte der Autobahnpolizei ein polnisches Fahrzeug auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg, da dieser Schlangenlinien fuhr. Auch dieser Fahrzeugführer (43) stand erheblich unter Alkoholeinfluss, sein Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Obendrein musste der Beschuldigte eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik begründete.

+++ A1 / Rade- Unfall wegen Alkoholbeeinflussung verursacht +++

Am Samstagmorgen gegen 06:15 Uhr ereignete sich auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Zwischen dem Dreieck Buchholz und der AS Rade fuhr ein Pkw (Fahrer 27 Jahre) aus Richtung Bremerhaven mit seinem Renault ungebremst auf den vor ihm fahrenden Chevrolet (Fahrer 33) auf. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, kollidierten mit der Schutzplanke und kamen unbeleuchtet im linken Fahrstreifen zum Stehen. Der nachfolgende Pkw (Fahrer 60 Jahre) erkennt die beiden Pkw zu spät und stößt bei dem Versuch auszuweichen mit dem Renault zusammen. Ein weiterer Pkw (Fahrerin 23 Jahre) konnte den verunfallten Fahrzeugen zwar noch rechtzeitig ausweichen, stößt hierbei jedoch seitlich gegen den neben ihr befindlichen Sattelanhänger. An drei der fünf verunfallten Fahrzeuge entstand Totalschaden, Fahrer und Beifahrer des Renault verletzten sich leicht. Die Fahrbahn musste kurzzeitig vollgesperrt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 26.000,-Euro. Bei dem Fahrer des Renault wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,77 Promille.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell