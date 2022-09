POL-WL: Sicherungsanhänger übersehen ++ Buchholz - Radfahrer übersehen

Seevetal/Meckelfeld (ots) - Offenbar sehr zielgerichtet haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, 18.09.2022, in der Zeit zwischen 18 und 09.30 Uhr einen Mercedes GLC aufgebrochen. Der Wagen stand in der Straße Roggenkamp am Fahrbahnrand. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und bauten anschließend die Lenkradabdeckung und den Fahrerairbag aus. Beides entwendeten sie. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.200 Euro ...

