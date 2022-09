Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Unfall bei Starkregen und Hagel ++ Seevetal/A7 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel ++ Tostedt/Stelle - Katalysatoren gestohlen ++ Winsen - Zeugensuche nach Unfallflucht

Toppenstedt/BAB 7 (ots)

Schwerer Unfall bei Starkregen und Hagel

Am Montag, 19.9.2022, gegen 15.50 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel zu einem schweren Unfall. Bei plötzlich auftretendem Starkregen mit Hagel und Sichtweiten von unter 50 m verlor der 51-jährige Fahrer eines Skoda die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw geriet von der linken auf die mittlere Spur und kollidierte dort mit dem VW Caddy einer 56-jährigen Frau. Anschließend prallte der Skoda noch gegen einen Sattelzug eines 51-jährigen Mannes, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der 51-Jährige verletzte sich schwer. Der 56-jährige Beifahrer im VW Caddy erlitt vermutlich durch den Unfall einen Krampfanfall und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten mehrere Stunden zum Teil voll gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sattelzug konnte seine Fahrt mit einem leichten Heckschaden fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 EUR geschätzt.

Seevetal/A7 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 38-jähriger Mann hat am Montag, 19.9.2022 einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 12:35 Uhr wollte er mit seinem Sattelzug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hannover vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er den PKW eines 69-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Der Volvo kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 69-jährige PKW-Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 22.000 EUR geschätzt.

Tostedt/Stelle - Katalysatoren gestohlen

In der Nacht zu Montag, 19.9.2022 haben Diebe in der Breslauer Straße zwei Katalysatoren gestohlen. Die beiden Pkw der Marke Toyota standen auf verschiedenen Parkplätzen vor Mehrfamilienhäusern. Die Täter nutzen vermutlich einen Winkelschleifer, um die Teile aus der Abgasanlage herauszutrennen.

Bereits am Samstag, 17.9.2022 hatten Diebe auf einem Parkplatz am Penellweg in Stelle ebenfalls einen Katalysator von einem Fahrzeug abgetrennt und gestohlen. Dort traf es einen VW Bora. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 19:45 Uhr.

Winsen - Zeugensuche nach Unfallflucht

Am 19.09.2022, im Zeitraum von 09.20 bis 09.40 Uhr ist es auf dem Aldi-Parkplatz an der Winsener Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei ist ein Mercedes, der in der zweiten Parkreihe gestanden hatte, an der Heckschürze und an der rechten Rückleuchte beschädigt worden. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

