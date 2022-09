Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 16.09.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 18.09.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 17.09.22, 01:10 Uhr kontrollieren Polizeibeamte in der Buchholzer Innenstadt einen Pkw. Im Zuge dieser Fahrzeugkontrolle gibt der 32-jährige Fahrer zunächst falsche Personalien an. Der Versuch, die Polizeibeamten zu täuschen, findet sehr schnell eine Erklärung, denn der Fahrer ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Autofahrt war damit in der Innenstadt beendet und den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Winsen Luhe/Ashausen - Raub in Regionalbahn

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in einem Zug von Winsen (Luhe) nach Hamburg zu einem Raub. Hierbei raubt der Täter (20 Jahre) das Mobiltelefon des Opfers (20 Jahre) und schlägt dabei mehrfach mit der Faust in das Gesicht des Opfers. Anschließend flüchtet der Täter an der nächsten Haltestelle in Ashausen aus dem Zug. Durch Polizeibeamte kann der flüchtige Täter in Bahnhofnähe aufgegriffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person werden das geraubte Mobiltelefon und ein Schlagstock bei dem Täter aufgefunden.

Winsen Luhe - Versuchter Diebstahl von Paletten

Am Freitagabend werden drei männliche Täter vom Sicherheitsdienst einer Firma dabei beobachtet, wie diese einen Lkw mit ca. 600 Paletten beladen. Noch bevor die drei Täter das Firmengelände mit dem beladenen Lkw wieder verlassen können, werden diese durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt. Ein weiterer, noch nicht beladener Lkw, kann im Nahbereich angetroffen werden. Bei den Tätern handelte es sich um Mitarbeiter der Geschädigten Firma.

Marschacht - Trunkenheitsfahrt

Am späten Samstagabend kontrollieren die Beamten eine Fahrzeugführerin in Marschacht. Bei der Kontrolle kann festgestellt werden, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol steht. Bei einem anschließenden Test konnte ein Promillewert von 0,6 Promille festgestellt werden. Die Fahrt war somit vor Ort beendet. Da keine Fahrauffälligkeiten vorhanden waren, hat die Fahrzeugführerin nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu erwarten.

Seevetal - Wohnungseinbruch

Am Freitag, 16.09.22, zwischen 07:00 Uhr und 21:20 Uhr klettert ein bisher unbekannter Täter in Seevetal, in der Winsener Landstraße, auf den Balkon eines Wohnhauses und hebelt dort die Balkontür auf. Danach durchsucht der Täter die Zweizimmerwohnung und flüchtet in unbekannte Richtung. Ob der Täter etwas erbeutet hat, steht zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell