POL-WL: Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis ++ Seevetal/Hittfeld - Nach Randale in Gewahrsam genommen ++ Hanstedt - Ladendieb unbelehrbar

Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis

Heute, 15.9.2022, gegen 1:35 Uhr wurde die Polizei zu einer Tierarztpraxis in der Heinrichstraße gerufen. Unbekannte hatten versucht, die hintere Eingangstür aufzubrechen und dabei Alarm ausgelöst. In das Objekt gelangten die Diebe nicht.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Nach Randale in Gewahrsam genommen

Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zuvor für mehrere Polizeieinsätze gesorgt hat. Zunächst war der 30-Jährige, der stark unter Alkoholeinfluss stand, gemeldet worden, weil er trotz mehrfacher Aufforderung des Personals ein Lokal nicht verlassen wollte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs ein und brachten den Mann zu seiner Wohnanschrift. Dort begann er wenig später damit, die Einrichtung zu demolieren. Kurz danach meldete ein Zeuge, dass der 30-Jährige an der Straße gegen einen geparkten Pkw getreten und diesen dadurch beschädigt hatte. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann gegen 3:50 Uhr in Gewahrsam genommen.

Hanstedt - Ladendieb unbelehrbar

Am Mittwoch, 14.9.2022, gegen kurz nach 11 Uhr, wurde ein 48-jähriger Mann bei dem Versuch, Kleidung im Wert von rund 1000 EUR zu stehlen, von Mitarbeitern des Kaufhauses erwischt und festgehalten. Die Polizei nahm die Personalien des 48-jährigen Mannes auf und leitete ein Strafverfahren ein. Für das Geschäft erhielt er ein Hausverbot.

Nur 20 Minuten später wurde die Polizei zu einem Discounter in der Nähe gerufen. Dort hatte sich der 48-jährige mehrere Schachteln Zigaretten ins Hosenbein gesteckt und versucht, damit an der Kasse vorbei zu kommen. Auch hier bemerkten die Mitarbeiter den Diebstahl und erstatteten Anzeige.

