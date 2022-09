Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Räuberischer Diebstahl ++ Seevetal/Maschen - Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis ++ Winsen - PKW-Diebstahl

Winsen (ots)

Räuberischer Diebstahl

Am Sonntag, 11.9.2022, gegen 13:40 Uhr, meldeten Mitarbeiter einer Tankstelle an der Hansestraße einen räuberischen Diebstahl. Demnach hatte der Beschuldigte mehrere Sechserträger Bier in eine Einkaufstüte gepackt und damit die Tankstelle verlassen. Als ein Mitarbeiter ihn aufhalten wollte, drohte ihm der Mann mit einer erhobenen Bierflasche und lief in Richtung Bahnhof davon.

In der Bahnunterführung konnten Beamte den Dieb ergreifen und vorläufig festnehmen. Die Beute hatte er noch bei sich. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der 23-Jährige einen Wert von über drei Promille. Er wurde auf richterliche Anordnung bis in die Abendstunden in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Seevetal/Maschen - Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis

An der Horster Landstraße kam es am Sonntag, 11.9.2022 zu einem versuchten Einbruch in eine Tierarztpraxis. Gegen 21:20 Uhr hatten Zeugen drei Männer beobachtet, als sie auf der Rückseite des Gebäudes zunächst versuchten, die Tür aufzuhebeln und anschließend eine Fensterscheibe einschlugen. Als die Täter die Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zu fragliche Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge entlang der Horster Landstraße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Winsen - PKW-Diebstahl

In der Zeit zwischen dem 07. und 12. September haben unbekannte Täter von einem Parkplatz an der Straße Winser Baum Ecke Astrid-Lindgren-Straße einen schwarzen Ford Kuga entwendet. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-OK 8888 hat einen Wert von rund 20.000 EUR. Wie die Täter den Wagen ohne Originalschlüssel öffnen und starten konnten, ist noch unklar.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

