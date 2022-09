Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe wollten Medikamente aus Rettungswagen stehlen ++ Egestorf - Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern

Winsen (ots)

Diebe wollten Medikamente aus Rettungswagen stehlen

Heute, 13.9.2022, gegen 1:30 Uhr, machten sich drei Männer an einem Rettungswagen, der vor der Notaufnahme des Krankenhauses an der Friedrich-Lichtenauer-Allee gehalten hatte, zu schaffen. Ein Zeuge sah, wie einer der Männer ins Fahrzeug stieg und an einem Schrank hantierte. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie über den Parkplatz in die Dunkelheit. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie versucht, Medikamente aus dem Schrank zu stehlen, Beute machen sie aber nicht.

Die drei Männer waren zwischen 20 und 25 Jahren alt. Zwei Täter trugen helle Jogginghosen und schwarze Kapuzenpullover, der dritte Mann war komplett schwarz gekleidet. Zeugen, denen das Trio begegnet ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Egestorf - Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern

Am Montag, 12.9.2022 kam es an der Autobahnanschlussstelle Egestorf zu einem Unfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Gegen 14:50 Uhr fuhren ein 23-jähriger Mann sowie eine 24-jährige Frau hintereinander auf die Auffahrt der A7 in Fahrtrichtung Süden. In der Kurve bemerkte der 23-Jährige dass er zu schnell unterwegs war und bremste stark ab. Die 24-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad auf das des Mannes auf. In der Folge geriet der 23-Jährige mit seiner Maschine in den Grünstreifen und stürzte. Die Frau stürzte von ihrem Motorrad auf die Fahrbahn. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

