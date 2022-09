Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ins Haus geschlichen ++ Buchholz - Ladendieb mit Haftbefehl ++ Salzhausen - Prävention unterwegs

Winsen/Rottorf

Ins Haus geschlichen

Am Donnerstag, 15.9.2022, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr betraten Diebe ein Einfamilienhaus an der Bundesstraße durch die unverschlossene Hintertür, während die Bewohnerin sich im Garten aufhielt. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten dabei Bargeld. Sie konnten unbemerkt das Haus wieder verlassen und flüchten.

Buchholz - Ladendieb mit Haftbefehl

Am Donnerstag, 15.9.2022, gegen 17 Uhr wurden drei Männer von Mitarbeitern beobachtet, wie sie in einem Lebensmittelmarkt an der Lindenstraße Waren in ihre Rucksäcke steckten und anschließend versuchten, damit aus dem Geschäft zu flüchten. Zwei der drei Männer konnten vom Personal aufgehalten werden. Die beiden 33-Jährigen wurden anschließend von der Polizei überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden Männer zwei Haftbefehle vorlagen. Während der Komplize nach Einleitung des Strafverfahrens entlassen wurde, brachten die Beamten den per Haftbefehl gesuchten Mann direkt im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Salzhausen - Prävention unterwegs

Am kommenden Sonntag, 18.09.2022, ist die Polizeiinspektion Harburg mit einem Infostand auf dem Salzhäuser Kirch- und Markttag vertreten. Angehörige des Präventionsteams beraten Interessierte dort zu verschiedenen Betrugsphänomenen, Eigentumssicherung, Kinder- und Jugendprävention oder Fragen rund um die Teilnahme am Straßenverkehr. Von 12 bis 18 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen vor dem Rathaus zu finden.

