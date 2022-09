Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Autos in einer Nacht aufgebrochen

Meckelfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. bis 22.September, haben bislang unbekannte Täter in Meckelfeld insgesamt 10 Autos aufgebrochen. Betroffen waren mehrere Autos der Marke Mercedes und BMW in den Straßen Buchenhain, Holzweg, Höpenstraße und Am Twielenberg. In einigen Fällen wurde ein Fenster eingeschlagen und im Anschluss Lenkräder und Airbags entwendet. Außerdem wurden an einigen Autos die Spiegelgläser der Außenspiegel abmontiert. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105-6200 entgegen.

