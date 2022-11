BPOL-F: Frankfurter lässt Hose in der S-Bahn fallen

Frankfurt am Main (ots) - Der Zugbegleiter eines ICE wurde am Dienstagmittag kurz vor Ankunft in Frankfurt am Main bestohlen. Der Täter hatte sich kurz vor Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof Zutritt in das verschlossene Dienstabteil verschafft und den Dienstkoffer des Zugbegleiters entwendet. In dem Koffer befanden sich neben einem Tablet, EC-Karte, dienstliche Kartenlesegeräte auch persönliche Gegenstände des ...

