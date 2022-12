Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Sexuelle Belästigung in Regionalbahn

Nidderau/Main-Kinzig -Kreis (ots)

In einer Regionalbahn zwischen Hanau und Nidderau wurde am Mittwoch eine 30-jährige Reisende von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, wäre der Unbekannte gegen 19 Uhr, kurz vor Einfahrt in Nidderau auf sie zugekommen, hätte sich vor sie gestellt und gefragt, ob sie was sehen möchte. Ohne die Antwort abzuwarten, zog er sich die Hose herunter und spielte an seinem Geschlechtsteil. Als der Zug unmittelbar danach im Bahnhofs Nidderau einfuhr, flüchtete der Mann aus dem Zug. Die Reisende meldete den Vorfall später bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, wo gegen den unbekannten Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Zu dem Mann konnte die Frau nur noch angeben, dass er einen Bart trug, dunkle Kleidung getragen hätte und eine eher ungepflegte Erscheinung gewesen sei. Personen die Hinweise zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

