Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Gehen bestohlen: Bundespolizei nimmt jungen Taschendieb fest

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Samstag (03. Dezember) nahmen zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei am Haltepunkt Köln Hansaring einen Jugendlichen fest, nachdem sie ihn bei einem fingerfertigen Griff in die Jackentasche einer Passantin beobachtet hatten. Obgleich die Tathandlung in der Bewegung stattfand, bemerkte die Frau nichts - ihre Geldbörse bekam sie glücklicherweise noch vor Ort zurück.

Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr beobachteten zivile Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) in Köln einen Jugendlichen. Der 16-Jährige verfolgte eine Frau, welche zur S-Bahn-Haltestelle Köln Hansaring ging, und lief anschließend fast direkt neben ihr. Unauffällig und geschickt griff er plötzlich in die linke Jackentasche der 31-jährigen Kölnerin und zog unbemerkt ihre Geldbörse heraus. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Der Frau gaben die Bundespolizisten das gestohlene Portemonnaie zurück. Bei der Überprüfung der Daten ermittelten die Beamten, dass sich der polizeibekannte Minderjährige scheinbar unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten könnte und fertigten, neben der Anzeige wegen Diebstahls, eine weitere Strafanzeige.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell