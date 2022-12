Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Versuchter Buntmetalldiebstahl - Mit Flex und Axt auf frischer Tat erwischt

Oberhausen, Duisburg (ots)

Die Bundespolizei ermittelt nun im Falle eines am Montagmorgen (5. Dezember), 1.40 Uhr, begangenen versuchten Buntmetalldiebstahl durch einen Mann (34) und eine Frau (54) an einem stillgelegten Gleisstück in Oberhausen-Osterfeld Süd. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hielten die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Zivile Kräfte der Deutschen Bahn Sicherheit stellten im Gleisbereich Oberhausen-Osterfeld Süd eine 54-jährige Deutsche sowie einen 34-jährigen Deutschen fest, wie sie mit dem mitgeführten Werkzeug an Kabeln der Bahnstrecke manipulierten. Die Sicherheitsmitarbeiter stellten die Tatverdächtigen als sie zur Tat ansetzten, nahmen sie vorläufig fest und übergaben sie an die alarmierte Bundespolizei. Vor Ort wurden Beweise gesichert. Zur DNA Probenentnahme führten Bundespolizisten das Duo der Dienststelle zu und entließen sie nach der erkennungsdienstlichen Behandlung um 5.45 Uhr.

Ein Strafverfahren wegen des Diebstahls wurde gegen die zwei Tatverdächtigen eingeleitet.

