POL-VIE: 230113 Brüggen - Bracht: Lkw Fahrer fährt auf Pkw auf und läuft weg - Pkw Fahrerin leicht verletzt

230113 Brüggen - Bracht (ots)

Am Donnerstagmittag, um 11:45 Uhr, kam es auf der Kaldenkirchener Straße in Bracht zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Brüggenerin wartete mit ihrem Pkw an einer Fahrbahnverengung wegen eines ihr entgegenkommenden Lkws. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer fuhr ihr von hinten auf den Pkw. Der Unbekannte erkundigte sich nach ihrem Zustand und erklärte anschließend, er stehe leicht unter Schock. Aus diesem Grund wollte er zu einer Tankstelle gehen und ein Wasser kaufen.

Der Unfallverursacher ging jedoch an der Tankstelle vorbei und kam nicht zurück zum Unfallort. Der Lkw verblieb unverschlossen an der Örtlichkeit.

Die Nettetalerin beschrieb den Unbekannten als 20-28-Jährigen, ca. 178cm großen Mann mit schlanker Statur. Er hatte einen 3-Tage Bart und trug dunkle Kleidung. Einen grauen Rucksack führte er mit sich.

Die Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen. Können Sie Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Unfallverursachen machen? Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (44)

