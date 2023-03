Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Exhibitionist vor Mehrfamilienhaus, Zeugen gesucht!

Speyer (ots)

Am 15.03.2023 gegen 11:40 Uhr betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Grünfläche im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Heringsee und führte mit teilweise heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich selbst aus. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizeibeamten fahndeten, trafen den Tatverdächtigen aber nicht mehr an. Zeugen beschreiben ihn als ca. 40 Jahre alt und schlank. Seine Haare sind glatt rasiert. Er trug einen dunkelgrauen Hoodie mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze sowie eine blaue Jeans.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen und insbesondere Augenzeugen um Meldung an: 06232/137-0 (Telefon) oder pispeyer@polizei.rlp.de (E-Mail).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell