Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zigarettenautomat in Delmenhorst aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben einen Zigarettenautomaten in der Groninger Straße in Delmenhorst aufgebrochen und Zigarettenschachteln entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 04. Oktober 2022, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Oktober 2022, 07:15 Uhr, hebelten sie den Automaten, der in Höhe der Enscheder Straße an einem Gehweg steht, auf und entnahmen eine bislang unbekannte Anzahl an Schachteln. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

