Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container-Brand/ Schlägerei in Kneipen-Tür/ Diebstahl aus Auto/ Geklautes Fahrrad wiederentdeckt/ Bäume an Kirche gefällt

Iserlohn (ots)

In der Innenstadt brannten am Sonntagmorgen fast zeitgleich zwei Müllcontainer: Gegen 2 Uhr loderten Flammen in einem Altpapiercontainer an der Gerichtsstraße, keine zehn Minuten später in einem Müllcontainer an der Inselstraße.

Zwei alkoholisierte Gäste haben sich am Sonntag gegen 5.20 Uhr mit dem Türsteher einer Gaststätte am Mühlentor geschlagen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung an der Tür wollte sie der Kneipen-Besitzer der Gaststätte verweisen. Doch die Männer (36 und 41) weigerten sich. So wurde aus der verbalen eine körperliche Auseinandersetzung. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Gemüter wieder etwas beruhigt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung gegen alle Beteiligten und erteilte den alkoholisierten Gästen Platzverweise.

Am Tannenweg wurde in der Nacht zum Sonntag die Scheibe eines grauen Opel Astra eingeschlagen. Der oder die Täter durchwühlten das Fahrzeug und nahmen Ausweise, Handy, Handtasche und Brille an sich.

Nachdem einem Iserlohner bereits im Dezember das Fahrrad gestohlen wurde, entdeckte seine Lebensgefährtin am Samstag das Fahrrad im Bereich Kurt-Schumacher-Ring/Südengraben. Eine ehemalige Nachbarin saß auf dem Sattel. Die Lebensgefährtin hielt die andere Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die ehemalige Nachbarin sagt, sie habe das Fahrrad über ein Online-Portal erworben. Weil der Iserlohner jedoch noch alle Kaufbelege vorlegen konnte, bekam er das Fahrrad zurück.

Unbekannte haben am Wochenende Bäume auf dem Gelände der Sankt-Gertrudis-Kirche an der Burggräfte gefällt. Vermutlich schlugen die Täter in der Nacht zum Freitag zu: mit Axt, Säge und Chemie. Zwei etwa 15 Jahre alte Bäume wurden vermutlich mit der Axt, einer mit einer Säge zerstört. Ein kleinerer, etwa 2,50 Meter hoher Baum, vertrocknete innerhalb einer Nacht. Vermutlich wurde etwas an seine Wurzeln gegeben, das ihn eingehen ließ. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

