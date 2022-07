Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus/Metalldieb festgenommen

Meinerzhagen (ots)

Über ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 15.07 und 22.07 Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Derschlager Straße. In den Räumlichkeiten des Hauses durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke und Kommoden. Ob und wie viel Beute die Täter machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise von Zeugen könnten unter 02354/9199-0 an die Polizeiwache in Meinerzhagen gegeben werden. (schl)

Zwei Männer beabsichtigten am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, von einem Firmengelände an der Straße Zum Schnüffel Metall aus Containern zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete sie dabei und informierte die Polizei. Unmittelbar vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Männer fußläufig in Richtung des alten Bunkergeländes. Dort konnte einer der Männer durch die Polizisten fußläufig eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Er konnte im Rahmen der weiteren Fahndung nicht mehr angetroffen werden. In einem Waldstück unterhalb des Firmengeländes fanden die Beamten zwei Taschen mit ca. 80kg Messingschrott. Die Ermittlungen werden wegen eines Schweren Bandendiebstahls geführt. (schl)

