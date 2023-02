Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei tatverdächtige Wohnungseinbrecher sind am Freitagabend in der Waldstadt von der Polizei auf frischer Tat vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Haftbefehlen des Amtsgerichts Karlsruhe wurden die beiden 33- bzw. 34-jährigen Männer am Samstag in Untersuchungshaft genommen.

Ein 76-jähriger Bewohner hatte gegen 19:00 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet, dass gerade mehrere Personen in sein Haus in der Albert-Schweitzer-Straße eingebrochen seien. Sofort eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort und nahmen einen Verdächtigen noch im Wohnhaus fest. Einem weiteren Mann gelang zunächst die Flucht. Auch er konnte jedoch wenig später in einem angrenzenden Waldstück festgenommen werden. Wie sich herausstellte, wies sich einer der Beschuldigten mit einem gefälschten Ausweisdokument aus.

Die beiden Männer wurden zunächst in den Zentralgewahrsam der Polizei gebracht und nach ihrer Haftrichtervorführung am Samstag in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Karlsruhe geführt.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell